В ISW сообщили о планах Пригожина и его наемников во время контрнаступления ВСУ

Руководитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин вместе со своими наемниками планирует "отсидеться" во время контрнаступления ВСУ в тылу. 1 июня "вагнеровцы" намерены покинуть всю линию фронта.

Об этом информирует ISW.

В сводке говорится, что на следующий день после оглашения Пригожиным победы в Бахмуте, ППК "Вагнер" передаст российским обычным силам контроль над Бахмутом 25 мая и полностью отойдет со всей линии фронта до 1 июня.

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По словам Пригожина, сообщения о штурмовых действиях ППК "Вагнера" в течение этого двухмесячного периода являются якобы фейковыми.

Двухмесячный период восстановления, объявивший Пригожин, может позволить войскам "Вагнера" пересидеть ключевые месяцы украинского контрнаступления в зависимости от того, когда и как он начнется.

– отметили в ISW.

Отметим, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что "вагнеровцы" пытаются дезертировать с поля боя на Бахмутском направлении.

Кроме того, российское командование может перебросить на Бахмутское направление оставшийся резерв. В то же время, заявления главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина о "выведении" своих подразделений раздаются уже не впервые.

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