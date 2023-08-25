В ISW сообщили об успехах ВСУ в Запорожской области

В РФ обеспокоены прорывом ВСУ оборонительных линий на этом участке фронта.

Украинские вооруженные силы приблизились ко второй линии обороны российских оккупантов в Запорожской области. Таким образом, они еще больше расширили прорыв оборонительных линий армии РФ в этом районе.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

На геолокированных кадрах, опубликованных 24 августа, видно, что украинские войска продвинулись дальше в направлении российских оборонных рубежей к западу от Вербового, расположенного в 18 км юго-восточнее Орехова Запорожской области.

Кроме того, ряд российских военных и блоггеров выражают обеспокоенность прорывом ВСУ оборонных линий на этом участке фронта. Они сходятся во мнении, что это критический момент в поле боя. Как следствие, оккупанты осуществляют дополнительные боковые передислокации из Херсона на линию фронта в Запорожской области. Такие действия РФ свидетельствуют о том, что украинские силы еще больше усугубили российские оборонные линии в этом районе.

Американские аналитики считают, что российским войскам необходимо удерживать свои позиции как минимум еще полтора месяца, чтобы попытаться добиться успехов на другом участке линии фронта.

"Отсутствие у России оперативных резервов заставит российское командование провести дополнительные передислокации, поскольку украинские контрнаступательные операции продолжают ухудшать защиту оккупационных сил на нескольких участках фронта. Российские боковые передислокации, вероятно, ослабят их оборонные линии в совокупности", — отмечают в ISW.

Напомним, в ВСУ сообщили, что российские военные опрокидывают резервы на одно из направлений. оккупанты пытаются усилиться там, где "прижигает".

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