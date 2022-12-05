В ISW сообщили последние новости из Бахмута: карта боев

Оккупационные войска продолжают наступление на Бахмут несмотря на большие потери в технике и личном составе.

Последние новости с фронта сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В сообщении указывается, что 4 декабря россияне продолжили совершать наземные атаки в районе Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ в течение суток отразили атаки россиян к северо-востоку от Бахмута в районе Берестового, Белогоровки, Яковлевки, Соледара и Бахмутского и к югу от Бахмута в районе Опросного, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Источники Грузии и Украины подтвердили информацию, что российским оккупантам удалось окружить украинский отряд добровольцев из Грузии. В результате боев шесть бойцов погибли, а командир получил ранения.

Украинские военные сообщают о тяжелых боях в Опросном, что к югу от Бахмута. В свою очередь, российские военные утверждают, что именно захват Опросного будет иметь решающее значение для дальнейшего наступления на Бахмут. Также россияне утверждают, что украинские военные провели неудачную контратаку в Курдюмовке (13 км юго-западнее Бахмута) и продолжаются бои в нескольких населенных пунктах к югу от Бахмута.

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Спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сообщил, что россияне за сутки боев вокруг Бахмута теряют примерно 50 человек убитыми, еще столько же ранеными. Командование российских войск приказало не подвозить близко к фронту артиллерийские снаряды из-за успешных ударов ВСУ по составам агрессоров.

Пограничная служба сообщает, что украинские военные 3 декабря сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в окрестностях Бахмута. Россияне продолжают атаки под Бахмутом, несмотря на серьезные потери в технике и личном составе, чтобы добиться хоть какого-то ограниченного успеха, который будет иметь ограниченную оперативную пользу.

Также аналитики ISW опубликовали карту боев в районе Бахмута.