В ISW выяснили, что запуски "шахидов" контролируют иранские инструкторы, которых в Украину завезла РФ: что известно

В незаконно аннексированный украинский Крым и Херсонскую область, которая под временной оккупацией, россияне перебрасывают иранских инструкторов, которые могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции.

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

По данным Центра национального сопротивления, иранских инструкторов перебросили в город Джанкой в Крыму, поселки Железный Порт и Гладовку в Херсонской области. Точное их количество не установлено.

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Известно, что иранские инструкторы должны научить оккупантов пользоваться ударными дронами. Специалисты контролируют запуск "шахидов", в частности, в Николаевской и Одесской областях.

Аналитики отмечают, поскольку Корпус стражей исламской революции являются главными операторами дронов-камикадзе, то, по их мнению, инструкторы могут быть сотрудниками "корпуса" или связанными с ним лицами.

Применение дронов-камикадзе "Shahed-136" в Украине.

В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства "Шахид". Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что Россия начала использовать против Украины беспилотники иранского производства, включая ударный вариант "Shahed-136" ("шахиды"), по меньшей мере с августа 2022 года.

В то же время, в Минобороны Британии отмечают, что, несмотря на заявленную дальность полета в 2 500 км, "шахиды" имеют лишь небольшую взрывную нагрузку. Так, как считают британские специалисты, вряд ли эти дроны будут удовлетворительно выполнять функцию "глубокого удара", для которой Россия, вероятно, стремилась использовать их.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по его данным, Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".

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