В ISW выяснили, кого в РФ массово вербуют в ЧВК "Вагнер" на войну против Украины

В Украине ликвидировали не менее 1000 наемников ЧВК "Вагнер".

Среди наемников частной военной компании "Вагнера", участвующих в войне России против Украины, подавляющее большинство составляют заключенные российских тюрем.

Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW).

Указывается, что руководитель ЧВК "Вагнер", российский олигарх Евгений Пригожин продолжает полагаться на неэффективных осужденных для укомплектования своих сил для привлечения их в войне против Украины и расширения, таким образом, своего влияния в регионах страны-агрессорки России.

По имеющимся данным ISW, более 500 заключенных, завербованных в отряды "Вагнера", погибли за последние два месяца.

Пригожин отказался комментировать вопросы журналиста относительно вербовок в колониях Красноярского края, хотя раньше сам открыто обсуждал участие зэков в войне.

"ЧВК Вагнер" потеряла в Украине от 800 до 1000 наемников, что свидетельствует о том, что осужденные составляют значительную часть сил ЧВК в Украине. Украинские разведчики также ранее сообщали, что многие заключенные, страдающие инфекционными заболеваниями, заразили вагнеровцев, на что Пригожин ответил, что он не проводит дискриминации по признаку болезни", — говорится в сообщении.

Напомним, российский олигарх и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого называют "поваром" Владимира Путина, с начала полномасштабной войны активно вербует узников в свое формирование. Так, в ISW недавно заявили, что "Вагнер" набирает военных для формирования или пополнения экипажей зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1", ЗРК С-300, вертолетов и штурмовиков, специалистов по радиоэлектронной борьбе.

"Вагнер", похоже, становится параллельной армией наряду с министерством обороны России", – отметили американские аналитики.

Но специалисты считают, что этот подход является стратегически проигрышным.

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