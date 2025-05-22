В ISW выяснили, зачем Путин хочет захватить Сумы и Сумскую область

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент России Владимир Путин 20 мая провел встречу с чиновниками Курской области, во время которой прозвучали предложения по захвату города Сумы и созданию «буферной зоны» на территории Сумской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Во время обсуждения глава Глушковского района Павел Золотарев обратился к Путину с просьбой создать такую зону безопасности. Путин спросил, какой должна быть ее глубина, на что Золотарев ответил, что России нужно захватить «как минимум Суммы» и намекнул, что Россия должна стать большей. И.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн добавил, что его дед родом из Сумщины, поэтому эта земля «не чужда» для него.

Реклама

Город Сумы расположен примерно в 25 километрах от российской границы. По словам представителей РФ, контроль над этим городом якобы позволил бы предотвратить удары украинской артиллерии и дронов по территории России.

По мнению аналитиков ISW (Институт изучения войны), эта встреча могла быть частью попыток Кремля показать Путина как решительного лидера, заботящегося о безопасности и обосновать дальнейшее продвижение вглубь Украины. К тому же еще 16 мая во время переговоров в Стамбуле российская делегация уже выражала угрозы захвата Сумской области с целью создания «зоны безопасности».

Вопреки этим заявлениям, военные эксперты сомневаются в способности России захватить Сумы. За последние годы русским войскам не удавалось быстро оккупировать даже гораздо меньшие населенные пункты. Украинская армия продолжает удерживать позиции в Курской области, несмотря на официальные заявления Москвы о «полном вытеснении» украинских сил.

По словам украинского военного аналитика Константина Машовца, на Сумском направлении действуют подразделения 18-й мотострелковой дивизии, 72-й мотострелковой дивизии, 83-й десантной бригады и несколько полков мобилизационного резерва. Однако этих сил недостаточно для захвата большого города, которым является Сумы (до войны — около 256 тысяч человек). Российская армия в последний раз захватила город с населением более 100 тысяч еще в июле 2022 года — это был Лисичанск. Но даже тогда оккупация произошла после длительных и изнурительных боев.

Реклама

С тех пор российским войскам не удалось взять под контроль ни один крупный украинский город, несмотря на использование значительно больших сил, в частности на востоке и севере Украины. Представители украинских властей также неоднократно выражали сомнения в возможности РФ осуществить эффективную наступательную операцию против Сумм.

Напомним, ранее мы писали о том, что 21 мая Суммы оказались под атакой российских БПЛА. В результате атаки российских беспилотников на Сумы часть города оказалась без света.