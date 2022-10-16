В ISW заявили о намерениях РФ закупить у Ирана новые дроны Arash-2 с уникальными возможностями: что известно

Дроны Arash-2 были публично представлены в сентябре 2022 года.

Российская Федерация, вероятно, заключила контракт с Ираном о закупке беспилотников Arash-2.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

В ISW объяснили, что публикуют такую информацию, учитывая украинские и российские Telegram-каналы, ссылающиеся на неназванные иранские источники. Также пока неизвестно, о каком количестве дронов Россия договорилась с Ираном.

Специалисты американского Института изучения войны отмечают, что ранее командующий сухопутными силами Ирана бригадный генерал Киомарс Гейдари заявлял, что беспилотники Arash-2 имеют уникальные возможности дальнего радиуса действия и могут нацелиться на такие города в Израиле, как Тель-Авив и Хайфа.

Впрочем, по мнению аналитиков, вряд ли российские военные будут использовать Arash-2 более эффективно, чем Shahed-136.

Заметим, что точных данных о характеристиках или испытаниях Arash-2 нет. Вся информация базируется только на данных Ирана. Дрон-камикадзе дальнего радиуса действия был публично представлен в сентябре 2022 года.

В Иране отчитывались, что эти беспилотники могут летать до 2 тысяч километров. Кроме того, там сообщали, что указанные дроны могут быть оборудованы оптическими и тепловизионными сканерами.

Иран представляет БПЛА как средство для атак на израильские города Хайфа и Тель-Авив. Вероятно, Arash-2 способны определять излучения радаров и умеют подавлять системы ПВО.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Россия начала применять в Украине новую разновидность дрона, зафиксированную вблизи Киева. По его словам, этот дрон был меньшего размера и имел меньшую боевую часть, она была примерно 15 кг.

Между тем, советник мэра Киева Юрий Зозуля заявил, что над Киевом частично работает специальный купол для защиты от дронов. Ожидается, что на создание полноценного антидронного купола уйдет около двух лет. В планах – создать систему, которая позволит фиксировать перемещение дронов и атаковать их раньше времени.

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