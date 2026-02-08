В ISW заявили о подготовке России к новому этапу войны против Украины: что задумал враг

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Развитие событий на фронте свидетельствует о том, что Кремль готовится к новому этапу войны против Украины, рассматривая возможность одновременных наступательных действий по нескольким направлениям.

Об этом говорится в очередном отчете Института изучения войны (ISW), аналитики которого проанализировали решения и действия российского военного командования.

По оценкам экспертов Россия планирует развернуть масштабные наступательные операции на юге и востоке Украины в летний период. Для реализации этих планов Кремль намерен привлечь стратегические резервы, формирование которых продолжается, по меньшей мере, с прошлого года.

Реклама

В ISW отмечают, что сама подготовка к новому наступлению является очередным свидетельством отсутствия у Москвы реального намерения прекращать войну или искать политическое урегулирование. В то же время РФ продолжает делать ставку на силовой сценарий.

В то же время, аналитики обращают внимание на серьезные ограничения, с которыми сталкивается российская армия. По их оценкам, имеющихся резервов может быть недостаточно для полноценной подготовки и достижения заявленных военных целей.

Отдельно подчеркивается, что Россия продолжает нести значительные потери личного состава и испытывает проблемы с их регулярным пополнением. Это существенно снижает потенциал противника для проведения длительных и интенсивных наступательных операций.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявлял, что новое масштабное наступление российских войск может начаться в конце апреля 2026 года.

Реклама

По его оценке, основные усилия противник может сосредоточить на направлениях Славянск-Краматорск или Орехов-Запорожье. В ближайшие месяцы оккупанты, вероятно, будут пытаться занять выгодные позиции перед активной фазой летней кампании.

В отчете ISW также отмечается, что российские войска остаются на уровне решения тактических задач и не демонстрируют существенных оперативных успехов на ключевых направлениях. Это подвергает сомнению способность РФ реализовать заявленные планы масштабного наступления в определенные сроки.

Ранее сообщалось, что проблемы со связью после отключения Starlink существенно усложнили управление подразделениями российской армии по отдельным направлениям фронта, что привело к разрушению тактики малых мобильных групп, на которую ранее делал ставку противник.

Мы ранее информировали, что на Покровско-Мирноградском направлении идет оборонительная операция, российские войска усиливают атаки на южных окраинах городов.