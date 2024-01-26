В ISW заявляют, что оккупанты готовятся усилить наступление на Авдеевку: возле города — 40 тыс. россиян

Захватчики недавно продвинулись к северу от Авдеевки и южные окраины города.

Вероятно, российские войска готовятся попытаться прорваться через Авдеевку в Донецкой области после того, как им не удалось окружить населенный пункт. оккупанты недавно сосредоточили наступательные операции на южном жилом районе города.

Об этом идет речь в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Специалисты ISW отмечают, что войска РФ недавно продвинулись севернее Авдеевки и южных окраин города. Тем временем украинские силы недавно добились незначительных успехов к югу от населенного пункта.

Представитель Нацгвардии Украины, полковник Руслан Музычук заявил, что российские силы вблизи Авдеевки совершили 10 штурмов с применением различных тактик, и что Россия в этом районе регулярно использует комбинацию различных тактик во время наступательных операций. По его словам, захватчики используют несколько меньше бронетехники и больше полагаются на небольшие группы пехоты для разведки и штурма.

"Российские войска все еще атакуют северный и южный фланги Авдеевки, но в темпе значительно ниже начальных волн своей механизированной атаки на фланги города осенью 2023 года. Общий темп российских наступательных операций свидетельствует о том, что оккупанты предпочли бои через Авдеевку — квартал за квартал от южного жилого района города вместо того, чтобы пытаться дальше окружить город с юго-запада или севера, где российские войска добились лишь ограниченных успехов", — отмечают в ISW.

Также аналитики со ссылкой на майора МВД Украины Максима Морозова сообщили, что российские войска скопили около Авдеевки 40 тыс. человек и готовятся усилить наступательные действия на город. Впрочем, в Институте не удается прогнозировать, существенно ли возрастет скорость продвижения врага на этом участке фронта.

" Предстоящие бои в городе, вероятно, будут напоминать недавние случаи городской войны на востоке Украины, когда российские войска проводят изнурительные нападения ради незначительной выгоды", — отмечают аналитики ISW.

Напомним, недавно аналитики ISW сообщали, что российские войска продвинулись возле Авдеевки. В частности, в России утверждают, что оккупанты продвинулись более чем на один километр вблизи Авдеевского карьера кварцевого песка к северу от Авдеевки, но ISW не может подтвердить это заявление.

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