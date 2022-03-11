В Италии планируют размещать беженцев из Украины в домах, конфискованных у мафии

В Италию уже прибыло около 28 тысяч украинских беженцев.
Правительство Италии планирует разместить украинских беженцев в недвижимости, конфискованной у мафии. Кроме того, украинским беженцам будет предоставлен доступ к медицинскому обслуживанию, детям – обучение в школах, а взрослые смогут работать.
Об этом заявила министр внутренних дел страны Лучана Ламоржезе, пишет Corriere della Sera.
В Италию уже прибыло около 28 тысяч украинских беженцев.
По словам Ламоржезе, власти определили 283 объекта недвижимости, конфискованные у преступной организации, для долгосрочного размещения людей из Украины.
Известно, что Италия управляет процессом размещения беженцев в рамках директивы ЕС о временной защите. Этот документ был разработан в 2001 году, но активирован в начале текущего месяца. Он позволяет странам-членам ЕС предоставлять немедленную защиту украинским беженцам.
Напомним, что для беженцев из Украины в Германии было предложено 300 тысяч частных домов.
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