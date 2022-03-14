В Ивано-Франковске горожанам и переселенцам запрещено снимать аэропорт, мосты и военные части

В Ивано-Франковске горожанам и переселенцам запрещено снимать аэропорт, мосты и военные части

Пойманных будут наказывать.

В Ивано-Франковске правоохранители усиливают патрулирование в городе, аэропорт которого в последние несколько дней атакуют российские войска.

Об этом во время брифинга сообщил городской голова Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, на территории общины усиливается патрулирование, поэтому патрульные будут интересоваться фото и видеосъемкой, которую ведут горожане и приезжие.

"Враги массово посылают просьбы сделать фото и видео аэропорта, видео воинской части, стратегических объектов, мостов или зданий. Суть даже не в самом объекте, а в факте подобных диверсий. Прикрываются даже средствами массовой информации, мол, это для иностранных изданий. В связи с этим в общине усиливается патрулирование. Пойманым будет жестокое наказание”, – сказал мэр.

Марцинкив призвал франковцев не поддаваться на подобные предложения, а также не участвовать в подобных действиях.

“Не пугайтесь усиленного патрулирования стражей порядка или территориальной обороны. Спрячьте свои гаджеты подальше. И не включайте камеры", – подчеркнул Марцинкив.

Напомним, 13 марта российские войска нанесли третий ракетный удар по франковскому аэродрому. Аэродром также подвергался атакам российской армии 11 марта, а также в первый день войны, 24 февраля.

Читайте также: