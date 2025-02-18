В Ивано-Франковской области мужчина пытался "вывезти" уклонистов за границу: сколько стоила услуга

В Ивано-Франковской области злоумышленник предлагал мужчинам, подлежащим мобилизации, нелегально пересечь границу через Карпаты. Свои "услуги" он оценил в 16 000 долларов.

Об этом пишет Главное управление национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Детали схемы с пересечением границы

Полицейские установили, что канал незаконного пересечения границы устроил житель Верховинщины. Фигурант искал потенциальных "клиентов" и предлагал помочь в переправке за границу в обход пунктов пропуска. В основном маршрут пролегал высокогорьем и лесными массивами.

"Такой "маршрут" обошелся двум военнообязанным жителям Киева и Черниговской области в 16 тысяч долларов США. По указанию фигуранта "клиенты" прибыли в Верховинский район. Злоумышленник инструктировал их и совершал сопровождение на маршруте. Однако преступным планам помешали правоохранители. Дельца задержали сотрудники полиции совместно с работниками 31-го пограничного отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту жительства задержанного. Изъяты денежные средства, полученные преступным путем, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Фигуранту сообщили о подозрении за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Ранее правоохранители разоблачили подпольный бизнес, организатор которого за деньги помогал мужчинам избежать военной службы и выехать за границу.

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