В Ивано-Франковской области в результате ракетной атаки есть "прилет": куда попали россияне

В Ивано-Франковской области ночью 9 марта россияне попали в энергетическую инфраструктуру. По предварительным данным, люди не пострадали.

Об этом в видеообращении рассказала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По словам Онищука, предварительно известно, что жертв и пострадавших нет.

"К сожалению, есть ракетные попадания в нашей области по энергетическому объекту. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", — подчеркнула она.

Массированная атака РФ 9 марта

В ночь на 9 марта оккупанты впервые обстреляли Украину со столь большим количеством различных типов ракет, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Всего произошел 81 пуск ракет по Украине. Силы ПВО сбили 34 крылатых ракеты и четыре из восьми дронов-камикадзе. Восемь авиаракет Х-31П и X-59 до целей не долетели. "Кинжалы", ракеты Х-22 и ракеты систем С-300 сбить не удалось, поскольку у ВСУ нет соответствующих возможностей.

Также читайте В Тернопольской области рухнули обломки российских ракет: что известно

Обломки крылатой ракеты, сбитой в Черниговской области, показали в ОК "Север".

Оккупационные войска попали в объекты критической инфраструктуры и жилые дома Украины. Россияне атаковали Киев, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Харьковскую, Запорожье, Львовскую, Ивано-Франковскую, Житомирскую и Винницкую.

Кроме того, оккупированная Запорожская АЭС в настоящее время из-за обстрела РФ обесточена. Горючего для генераторов хватит на 10 суток.

Президент Владимир Зеленский назвал эту ночь тяжелой и заявил, что враг снова пытается запугать украинцев.

"Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное не пройдет", — подчеркнул Зеленский.

В результате массированной атаки, которую устроила РФ, возникли повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому ограничения будут использованы в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

Читайте также: