В июле этого года российские войска могут снова стоять под Киевом — The Times

Существует угроза, что в июле 2024 года российские войска снова могут оказаться под Киевом, а президент Украины Владимир Зеленский опять обратится к странам Запада с просьбой не вывозить его, а предоставить необходимые украинской армии боеприпасы, чтобы сражаться с врагом.

Такой сценарий описал в издании The Times колумнист Иен Мартин.

По его словам, вопреки распространенному мнению, что война в Украине – это вечный "замороженный конфликт", на линии фронта идет острая борьба, и существует реальный риск того, что украинские силы будут откинуты.

В случае поражения Украины, отмечает автор, следующей целью российского диктатора Владимира Путина могут стать страны Европы. Правительства, наиболее поддерживающие Украину, явно обеспокоены возможностью худших сценариев.

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"Президент Макрон четко ощутил опасность и пытается направить Запад к более силовому подходу, повышая возможность введения наземных войск. Другие страны, например Германия, решительно это отрицают. Когда, наконец, будет понятно, что мир для европейского населения гарантируется только силой? Когда Украина падет и Путин перейдет к угрозе странам Балтии, Польши, Финляндии, Швеции или Норвегии? Никто, кто является сторонником украинского самоопределения против российского варварства, не хочет, чтобы этот кошмарный сценарий осуществился. Но ставки очень высокие. Мы должны осознавать ужасную цену поражения", - подчеркнул Мартин. .

Автор колонки процитировал опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям в январе этого года в 12 странах, показавший, что только 10% опрошенных считают, что Украина может победить. Около 37% убеждены, что наиболее вероятен компромисс, а 19,5% считают, что Россия в конечном счете победит.

Колумнист также напомнил, что возможны и другие сценарии, кроме военного поражения Украины. К примеру, в России может произойти государственный переворот или Дональд Трамп в случае победы на выборах в США может попытаться навязать прекращение огня и де-факто заставить Украину капитулировать.

Напомним, в британском издании The Economist опубликовали пессимистический прогноз, по которому новое крупное наступление России летом этого года сдержать будет значительно труднее, чем в начале полномасштабного вторжения.

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