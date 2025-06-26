- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 611
- Время на прочтение
- 1 мин
В июне количество штурмовых действий РФ возросло: в ВСУ назвали одну из главных целей россиян летом
Число штурмов ВС РФ возросло на 10% в июне, Дмитрий Запорожец объяснил, на каких направлениях враг активизировался больше всего и какова главная цель наступления в Донецкой области.
В июне количество штурмовых действий предварительно увеличилось уже на 10%. Противник активнее начал штурмовать. И штурмовать именно на Торецком направлении.
Об этом заявил спикер ОТУ «Луганск» Дмитрий Запорожец в эфире «Киев24».
«РФ пытается активнее проводить штурмовые действия в направлении населенного пункта Яблоновка, Александра Калинова, а также в направлении населенного пункта Дилиевка», — добавил Запорожец.
Представитель ОТУ «Луганск» отметил, что Константиновка — одна из главных целей наступательных действий на лето, это захват этого населенного пункта.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные успешно остановили продвижение российских войск в приграничных районах Сумской области.
В то же время враг продолжает штурмовать Сумскую область: в ГПСУ предупреждают об угрозе.