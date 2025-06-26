В июне количество штурмовых действий РФ возросло: в ВСУ назвали одну из главных целей россиян летом

Одна из главных целей врага летом — Константиновка / © ТСН.ua

Реклама

В июне количество штурмовых действий предварительно увеличилось уже на 10%. Противник активнее начал штурмовать. И штурмовать именно на Торецком направлении.

Об этом заявил спикер ОТУ «Луганск» Дмитрий Запорожец в эфире «Киев24».

«РФ пытается активнее проводить штурмовые действия в направлении населенного пункта Яблоновка, Александра Калинова, а также в направлении населенного пункта Дилиевка», — добавил Запорожец.

Реклама

Представитель ОТУ «Луганск» отметил, что Константиновка — одна из главных целей наступательных действий на лето, это захват этого населенного пункта.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные успешно остановили продвижение российских войск в приграничных районах Сумской области.

В то же время враг продолжает штурмовать Сумскую область: в ГПСУ предупреждают об угрозе.