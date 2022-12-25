В Израиле сообщили, что Россия в скором времени передаст Ирану в обмен на дроны

Речь идет о 24 истребителях, которые первоначально были предназначены для Египта.

Россия предоставит Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны, которые она использует в войне против Украины.

Об этом сообщает IsraelInfo со ссылкой на "12 канал" израильского телевидения и информацию западной разведки, которая следит за военным сотрудничеством Москвы и Тегерана.

По данным источников, Россия в скором времени передаст Ирану многоцелевые истребители Су-35. Речь идет о 24 истребителях, которые первоначально были предназначены для Египта.

"США убедили Каир отказаться от сделки, после чего россияне начали искать покупателей для самолетов. (...) Американцы уговорили Каир отказаться от сделки, и россияне искали покупателей для самолетов. После того, как Иран стал поставщиком дронов для российской армии, вопрос был решено", — отмечено в источниках.

Также отмечено, что Россию не остановит предупреждение Израиля о том, что усиление военного сотрудничества с Ираном подтолкнет Иерусалим к поставкам вооружений Украине, от чего Израиль удерживался, несмотря на давление США и внутри страны. Осенью об этом заявил советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата на конференции в Бахрейне.

Тогда, по информации 11-го канала ИТВ, речь шла о поставках баллистических ракет России. Это особенно актуально при продаже самолетов Ирана.

ישראל מחתה בפני רוסיה על השימוש בכטב"מים איראניים על אדמת אוקראינה. החשש במערכת הביטחון: איראן קרובה למסור טילים בליסטיים לרוסיה @gilicohen10 | #חדשותהערב pic.twitter.com/h7y1yinbiq — כאן חדשות (@kann_news) November 20, 2022

Также глава Моссада Давид Барнеа предупредил о намерении Ирана расширить поставки вооружений России, отмечает источник.

Напомним, в Черном и Средиземном морях стало больше "Калибров".

Также аналитика РФ Ольга Курносова не исключает, что Россия может провести большую провокацию на Рождество или 25 декабря, или 7 января.

Добавим, что военный эксперт Роман Свитан рассказал, что 25-30 декабря может произойти новый ракетный удар РФ по энергетической системе Украины.

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