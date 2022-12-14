В Израиле украинских беженцев выселяют из государственного жилья: в чем причина

С начала полномасштабного вторжения России Израиль принял около 15 тысяч беженцев из Украины.
С 24 февраля – начала полномасштабного российского вторжения Израиль принял 15 тысяч нееврейских беженцев из Украины и предоставил государственное жилье для 100 из них. Теперь Израиль намерен выселить 100 украинских беженцев из жилья, которое предоставил им бесплатно в начале этого года.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
На прошлой неделе Израиль сообщил украинцам, что их выселяют, и они должны самостоятельно искать жилье.
В правительстве Израиля заявили, что причиной выселения является истечение договора об аренде.
Среди тех, кто может остаться на улице – лица с инвалидностью и дети с особыми потребностями. Эти люди не признаются беженцами в Израиле и не имеют права на официальное трудоустройство и открытие банковских счетов.
"Договор с одним из операторов, принимающим беженцев из-за войны, закончился... Период пребывания при поддержке государства для беженцев войны сначала ограничивали тремя месяцами, а затем снова и снова продлевали", – объяснили чиновники.
Напомним, с начала полномасштабного наступления России из Украины выехало более 14,5 миллиона граждан, из них – не менее 11,7 млн отправились в страны Евросоюза. В Украине зарегистрировано 4,7 млн внутренне перемещенных лиц.
С января в Польше планируется ввести для всех трудоспособных украинцев, которые не найдут работу в течение 3 месяцев и не арендуют квартиры, 100% платы за проживание в центрах для беженцев.
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