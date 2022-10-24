В Израиле выразили соболезнования по поводу убитых россиянами украинцев, но снова отказали в оружии

У Резникова был телефонный разговор с израильским коллегой.

Израиль снова отказался предоставлять вооружение Киеву для борьбы с оккупантами РФ, хотя согласился помогать гуманитарно.

Об этом стало известно после переговоров главы Минобороны Украины Алексея Резникова с израильским коллегой Бенни Ганца, пишет The Times of Israel.

Так, министр обороны Израиля пообещал поддерживать Украину, но объяснил, что его страна из-за "оперативных ограничений" не может передать оружие Украине.

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Согласно опубликованной информации, Ганц получил новую информацию о войне. Он выразил соболезнования по поводу "потерянных жизней" и тяжелой гуманитарной ситуации в Украине. В этом контексте он отметил гуманитарную поддержку Израиля и помощь в спасении жизней путем поставок систем защиты.

Резников и Ганц договорились провести переговоры по поставкам гражданских систем оповещения и поддерживать контакт в течение следующих недель для обсуждения других вопросов.

Напомним, премьер-министр Израиля Яир Лапид в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заверил в поддержке украинского народа, но о средствах противовоздушной обороны, необходимых для защиты от иранских дронов, не упомянул.

Отметим, что Израиль еще с начала полномасштабного вторжения России в Украину воздерживался от вооружения Киеву.

Президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим.

Ранее израильское издание Haaretz со ссылкой на собственные источники сообщило, что запланированные телефонные переговоры министра обороны Израиля Бени Ганца и его украинского коллеги Алексея Резникова на 17 октября были отменены за несколько часов до назначенного времени израильской стороной. В издании пишут, что незадолго до вероятной отмены разговора Россия в лице Дмитрия Медведева возмутилась намерениями Израиля поставлять оружие Украине и предупредила, что такой шаг повредит связям между Иерусалимом и Москвой.

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