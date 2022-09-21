В Изюме изъяли 263 тела убитых и замученных украинцев: среди них двое детей (фото)

В Изюме по состоянию на 20 сентября с места массового захоронения изъято 263 тела погибших, среди которых – тела двоих детей.

В общей сложности на территории леса найдено 450 захоронений убитых и замученных, а также одна братская могила военных.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

При визуальном осмотре часть изъятых тел имеет признаки пыток, у некоторых связаны руки, зафиксированы колото-резаные раны.

"Тела находятся в состоянии гнилостных изменений, поэтому у следствия более подробная информация будет после проведения судебно-медицинских экспертиз, которые уже назначены", – рассказал руководитель Главного следственного управления Нацполиции Дмитрий Шевчук.

Следственные действия продолжаются. В каждом уголке деоккупированной Харьковщины стражи порядка занимаются поиском, фиксацией и документированием преступлений России.

Напомним, в середине сентября в лесу в городе Изюм Харьковской области нашли массовые могилы , где были похоронены более 400 украинских гражданских и военных. Есть тела с признаками пыток, есть погибшие в результате ракетных обстрелов. Среди них много женщин и детей.

Клетки для женщин и пытки всех подряд: жертв в Изюме вдвое больше, чем в Буче - Дмитрий Лубинец

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