В Изюме клирик УПЦ (МП) освящал оккупантов и выступал на кремлевских каналах

Клирик УПЦ (МП) освящал российских оккупантов во время их захвата Изюма. Предателя задержала СБУ, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, во время оккупации части Харьковской области клирик публично оправдывал полномасштабное вторжение РФ, военные преступления россиян и героизировал уже уничтоженных захватчиков.

"Фигурантом является священнослужитель одной из религиозных общин УПЦ (МП) на территории Изюмского района. Во время временной оккупации региона клирик добровольно поддержал российских захватчиков и "на собственном примере" призвал сделать других местных жителей. Он публично заявил, что местное религиозное общество подчиняется исключительно российской РПЦ", — рассказали в СБУ.

Клирик самостоятельно написал письмо помощнику московского патриарха Кирилла с просьбой послать "гумпомощь" на оккупированную часть региона.

“В дальнейшем фигурант использовал российские товары для обеспечения лояльности местного населения к захватчикам. Кроме того, он неоднократно выступал перед камерами кремлевских пропагандистов, приезжавших к захваченному в то время Изюму. В своих комментариях злоумышленник дискредитировал украинских защитников, отрицал факты российской агрессии и героизировал уничтоженных рашистов. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы”, — отметили в СБУ.

Напомним, что в Изюме 40-летний оккупант расстрелял 36-летнюю женщину, которая не реагировала на его ухаживание.

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