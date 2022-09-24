В Изюме обнаружили новые массовые захоронения, которые начали разминировать для исследования

В Изюме достали останки почти четырех с половиной сотен человек, захороненных в лесу за время оккупации. По данным областной военной администрации, большинство погибших имели признаки насильственной смерти, тридцать человек были замучены. Впрочем, это не последнее массовое захоронение в Изюме, говорится в ТСН.

Один за другим судмедэксперты выносят последние чёрные пакеты с телами погибших. За неделю из стихийного кладбища смогли достать 436 тел, 21 из них — защитники Украины, закопанные в братской могиле. Все тела погибших военных россиян мы совместно с прокуратурой, то есть национальной полицией обследуем, осматриваем и отбираются образцы для того, чтобы в дальнейшем их родственники в России могли идентифицировать. В то же время, в отношении бойцов ВСУ — они их сбрасывают в одну кучу и просто прикидывают землей», — говорит руководитель ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

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202 женщины, 189 мужчин и пятеро детей. 11 тел настолько изуродованы, что установить их пол невозможно. Три десятка тел с признаками пыток. «Были обнаружены трупы с веревкой на шее, с переломами конечностей, с ампутацией гениталий у мужчин, а также с огнестрельными ранениями. В одной могиле нами были найдены частицы четырех трупов. Трех взрослых и одного ребенка», — рассказывает руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Изюм был под оккупацией с начала апреля до десятого сентября. За это время, по данным местных властей, погибли более тысячи мирных. На один из домов рашисты сбросили авиабомбу, тогда в подвалах погибли 54 человека. Большинство из них было похоронено именно в этом лесу. Далее самая трудная задача – отыскать родственников всех погибших. «У нас есть примеры, когда люди уже обращаются, что их близких нашли и они были похоронены непосредственно здесь, но этот процесс очень длительный будет», – предупреждает глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

Правоохранители уже выяснили, что в этом лесу хоронили тела людей только оккупанты, мирных сюда не пускали. Им могли дать только номера, по которым они найдут своих родных. «У нас есть люди, которых принуждали копать могилы. И именно, например, это сокрытие, которое мы обнаружили, мы нашли по свидетельству этих людей. Без ведома оккупационных властей невозможно было местным жителям захоронить трупы. Такие факты были только, если местные жители захороняли трупы в собственном дворе», — говорят в полиции.

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На место массового захоронения прибыли послы из Европы. Увиденное их ошеломило. «Это свидетельствует о совершении очень ужасающих таких военных преступлений и, безусловно, необходимо обеспечить привлечение к ответственности всех виновных, а также создание международного трибунала», — говорит глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Правоохранители заверили, что установят причину смерти и идентифицируют каждого погибшего, чтобы родственники могли знать правду. Тем временем пиротехники разминируют еще несколько мест массовых захоронений в Изюме. Сколько похоронено там людей – пока неизвестно.

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