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В Изюме оккупанты принудительно "мобилизуют" местных мужчин — Денисова

В Изюме оккупанты принудительно "мобилизуют" местных мужчин — Денисова

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В Изюме оккупанты принудительно "мобилизуют" местных мужчин — Денисова

ТСН

Враг принудительно мобилизует для участия в войне против Украины жителей временно оккупированного Изюма Харьковской области.

За неимением человеческих ресурсов российские захватчики пытаются приобщить к боевым действиям местных жителей временно захваченных территорий.

Так, в городе Изюм Харьковской области начата принудительная мобилизация мужчин. Теперь проход через блокпост мужчинам разрешается только при наличии военного билета.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Оккупанты врываются в дома жителей Изюма — ищут бывших ветеранов АТО и общественных активистов. Мужчин начали агитировать вступать в ряды "народной милиции", — сообщила она.

Денисова подчеркнула, что принудительная мобилизация на оккупированных РФ территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Она строго запрещает оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

Напомним, оккупанты из "ЛДНР" мобилизуют детей, Денисова сообщила о погибших.

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