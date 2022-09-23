В Изюме полиция изъяла уже 427 тел убитых и замученных украинцев: 5 из них – дети

Правоохранители уже обнаружили и эксгумировали 427 тел погибших и замученных украинцев в Изюме Харьковской области. Большинство тел имеют признаки насильственной смерти.

В общей сложности на деоккупированной территории Харьковской области полиция обнаружила более 460 тел погибших украинцев.

Об этом первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев проинформировал на брифинге 23 сентября.

Полицейские сосредоточили усилия на отработке, сборе и фиксации военных преступлений российских оккупантов на территории Харьковской области.

"Среди эксгумированных тел с места массового захоронения в Изюме – 202 женщины, 189 мужчин и пятеро детей. 11 тел настолько изуродованы, что сейчас установить их пол невозможно. Также в братской могиле в этом же городе обнаружено 21 тело наших военнослужащих. Большинство обнаруженных тел в ходе визуального осмотра имеют признаки насильственной смерти", – рассказал Пантелеев.

Он заверил, что точная причина смерти каждого человека будет установлена в результате дополнительных исследований.

По данным представителя Нацполиции, из общего количества обнаруженных в Харьковской области тел – 460 – установлены личности более трети. Работа по идентификации продолжается и все обнаруженные тела направляются для тщательного проведения судебно-медицинских исследований.

"Уже назначено более тысячи различных исследований, которые помогут установить причины гибели, а также возможных убийц", – сообщил Пантелеев.

В освобожденных населенных пунктах Харьковщины продолжают работать следственно-оперативные группы Нацполиции. По словам Пантелеева, работа проводится последовательно и системно, чтобы задокументировать все зверства, совершенные военными РФ.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что нужно тщательно расследовать все места захоронения в Изюме. А виновных в преступлениях – привлекать к ответственности.

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