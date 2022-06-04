В Изюме уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия РФ — Ермак

В Изюме уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия РФ — Ермак

Российские командиры не снабдили необходимым оборудованием свои подразделения.

Вооруженные силы Украины уничтожили почти всю 35-ю общевойсковую армию Российской Федерации в Изюме Харьковской области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В Изюме была уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия России", — отметил он.

Напомним, ВСУ уничтожили российский Т-72 на Донбассе (видео).

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