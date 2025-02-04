В Изюме установили личность пятого погибшего после ракетного удара

По последним данным, в результате атаки погибли пять человек, еще 40 получили ранения.

В городе Изюм в Харьковской области подтвердили личность пятого погибшего, которого достали из-под завалов разрушенного админздания. Мужчина работал в этом заведении.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Евгений Василенко в эфире День.LIVE.

По его словам, российская ракета попала в пятиэтажное административное здание, что повлекло за собой частичное разрушение. Взрывной волной повреждены и другие постройки рядом.

"Спасатели сразу приступили к разбору завалов и поиску людей под обломками. К сожалению, под бетонными конструкциями нашли тело мужчины", – отметил Василенко.

По последним данным, в результате атаки погибли пять человек, еще 40 получили ранения.

Напомним, во вторник, 4 февраля, российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Изюму Харьковской области. Есть погибшие, а среди раненых – ребенок.