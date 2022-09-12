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В Изюме впервые рассказали о масштабах разрушений, нанесенных россиянами

Дата публикации
Просмотры
2017
Время на прочтение
2 мин
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В Изюме впервые рассказали о масштабах разрушений, нанесенных россиянами

Последствия ракетного удара РФ / Фото: УНИАН

Российские оккупационные войска нанесли существенный ущерб Изюму Харьковской области, откуда на днях скрылись после успешных действий ВСУ.

Россияне разрушили или существенно повредили около 80% инфраструктуры Изюма.

Об этом заявил депутат Изюмского городского совета Максим Стрельников во время брифинга.

По словам Стрельникова, сегодня в освобожденном Изюме разрушены оккупантами и частные дома, и многоквартирные, и промышленные мощности. Сейчас в городе остается около 10 тысяч мирных жителей. Поэтому остро стоит вопрос обеспечения лекарствами и госпитализация тяжело больных и раненых.

"В результате агрессии России более 80% инфраструктуры в городе разрушены. Это и частные дома, и многоквартирные и промышленные мощности. Но самое ужасное, что впереди зима и централизованная система отопления разбита. Надеемся на помощь областных властей. Необходимо провести все сметные, работы и начать восстановление города", — сказал Стрельников.

Он уточнил, что в недавно освобожденном Изюме продолжаются стабилизационные мероприятия с участием ВСУ, СБУ и правоохранителей. Как только завершатся мероприятия по стабилизации ситуации, городские власти сразу начнут выполнять работу в городе, до этого они работали в области.

Напомним, в освобожденном от оккупантов Изюме известно о тысяче погибших жителей города. Правда, эта цифра может быть значительно больше.

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Дата публикации
Просмотры
2017
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