В Изюме владелица салона красоты выпытывала у клиентов информацию о позициях Сил обороны и передавала ФСБ: фото

Для сбора разведданных фигурантка выпрашивала у клиентов нужные ей сведения при предоставлении косметологических услуг и бытовых разговоров.

В Изюме задержали владелицу салона красоты, которая выпытывала у клиентов информацию о позициях Сил обороны и передавала ФСБ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую пособницу в результате стабилизационных мероприятий в освобожденной части Харьковщины. Злоумышленница собирала для ФСБ разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районе деоккупированного Изюма. Больше всего врага интересовали наличие и периодичность движения военных эшелонов из бронетехники направлении передовой", — говорится в сообщении.

По данным следствия, информаторшей российских захватчиков оказалась владелица местного салона красоты.

Для сбора разведданных фигурантка "втемную" использовала своих клиентов, у которых выпытывала нужные сведения при предоставлении косметологических услуг и бытовых разговоров.

Полученную информацию она передавала в ФСБ через "связную" из страны-агрессора. Ею оказалась ее знакомая, которая после захвата района пошла на сотрудничество с оккупантами и заняла должность в незаконных органах власти, созданных на временно захваченной территории.

Впрочем, после освобождения райцентра коллаборантка сбежала в Белгород, откуда дистанционно привлекла свою подругу к сотрудничеству в пользу российской спецслужбы.

Ранее следователи Службы безопасности сообщили "связной" с ФСБ о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Сотрудники СБУ задержали информаторшу агрессора и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ).

Задержанная находится под стражей

Задержанная находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, 22-летняя украинка, которая "хочет воевать за Россию", получила пожизненное заключение.

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