В Изюме завершена эксгумация тел на месте массовых захоронений, поднято 447 тел - прокуратура

Правоохранители обнаружили и эксгумировали 447 тел погибших и замученных украинцев в Изюме Харьковской области. Большинство тел имеют признаки насильственной смерти.

В пятницу, 23 сентября, в освобожденном городе Изюм Харьковской области закончили эксгумацию из массового щахоронения убитых оккупантами жителей – всего подняли 447 тел, среди которых есть дети.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что среди погибших - 425 гражданских лиц, среди которых 5 детей, и 22 военнослужащих ВСУ.

"По каждому эксгумированному телу следователями уже назначены судебно-медицинские экспертизы. Мы ожидаем их результатов и будем принимать все необходимые меры для установления обстоятельств гибели людей и наказания российских военных", — отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Отмечается, что у умерших установлено наличие телесных повреждений в виде минно-взрывных травм, осколочных, огнестрельных и колото-резаных ранений. У нескольких погибших были связаны руки, переломаны кости, у ряда умерших - веревка на шее.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что нужно тщательно расследовать все места захоронений в Изюме. А виновных в преступлениях – привлечь к ответственности.

Ранее сообщалось, что под Изюмом было найдено захоронение целой семьи с маленькими детьми. Самой маленькой девочке Лесе было всего 5 лет, старшей Саше – 8 лет. Они погибли с родителями во время авианалета оккупантов.