В Изюмщине враг пытался наступать в направлениях населенных пунктов Заводы и Дибровно — Генштаб

Армия Российской Федерации в пятницу, 22 апреля, пыталась наступать в направлениях населенных пунктов Заводы и Дибровно Харьковской области.
Как говорится в сообщении ВСУ, во время наступательных действий оккупанты не получили успеха.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 22 апреля.
"На Изюмском направлении враг проводит воздушную разведку позиций наших войск с целью определения возможных направлений наступления. Для улучшения тактического положения подразделений противник пытался совершать наступательные действия в направлениях населенных пунктов Заводы и Дубровно, успеха не имеет", — подчеркнули в пресс-службе ВСУ.
Напомним, по данным Генштаба, российские военные совершали штурм в Запорожском направлении.
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