"В кабинет ко мне прилетело": Ким рассказал, что оккупанты попали в облгосадминистрацию

"В кабинет ко мне прилетело": Ким рассказал, что оккупанты попали в облгосадминистрацию

Разрушено полздания помещения ОГА.

Во вторник, 29 марта, армия Российской Федерации попала в помещение облгосадминистрации Николаева.

Об этом в своем видеообращении сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Попали в здание облгосадминистрации. Разрушили полздания. В кабинет ко мне попали, сволочь. Что касается жертв... Ходим под Богом. Большинство спаслись чудом. Это от 50 до 100 человек", — подчеркнул Ким.

По его словам, обстрел админздания свидетельствует о том, что оккупанты передумали наступать на Николаев. "Почему? В классике, если хочешь что-нибудь захватить, то нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, связь. Они поняли, что Николаев хрен возьмут и решили мне или нам всем передать привет. Передали. Спасибо. Выводы сделали. Будем реагировать", – рассказал Виталий Ким.

К слову, сейчас в Николаеве объявлена тревога. Воздушная опасность. "Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах", — говорится в сообщении главы ОГА.

В свою очередь, в ГСЧС сообщают, что обстрел в Николаеве произошел около 08:45. Оккупанты попали в девятиэтажное административное здание. Произошло разрушение центральной секции здания от девятого до первого этажа.

"По состоянию на 09:25 подразделениями ГСЧС из-под завалов высвобождено 17 пострадавших и переданы медикам. Спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте происшествия",- говорится в сообщении.

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