В Кабмине назвали сумму ущерба от подрыва Россией Каховской ГЭС

Из-за подрыва дамбы уже подтоплено около 1200 га территории Кинбурнского полуострова.

Ущерб от подрыва РФ дамбы Каховской ГЭС составляет 55 млрд грн. Уровень воды в Каховском водохранилище снизился на треть, в то время как под угрозой уничтожения оказалось 30% природоохранного фонда Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина.

По данным министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрелец. Украина продолжает терять воду.

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"Вода из Каховского водохранилища сравняла с водяным зеркалом нацпарк "Нижнеднепровский". Продолжается обмеление акватории в нацпарках "Великий Луг" — на 4,2 метра и "Каменская Сечь" — на 6 метров", — отметил Руслан Стрелец.

Кроме того, из-за подрыва дамбы сейчас уже подтоплено около 1200 га территории Кинбурнского полуострова.

"Экологические инспекторы, работники нацпарков, водники и лесоводы на месте экологического бедствия продолжают фиксировать доказательства преступлений окупантов", — говорится в сообщении.

Подрыв Каховской ГЭС

В ООН ответили на обвинения украинских властей в том, что организация должным образом не отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС повлиял на обе стороны, хотя главная потеря украинской, вероятно, только в рассеивании внимания.

В Офисе президента Украины жестко раскритиковали ООН за реакцию на подрыв российскими захватчиками Каховской ГЭС, в результате чего в Херсонской области произошел потоп.

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