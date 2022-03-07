В качестве жилья – санатории, отели, церкви и школы, а с питанием помогают волонтеры: как на Волыни принимают переселенцев

В качестве жилья – санатории, отели, церкви и школы, а с питанием помогают волонтеры: как на Волыни принимают переселенцев

Многие сейчас даже переоборудовают свои офисы.

Каждый день беженцы из разрушенных городов едут на запад страны, в том числе и на Волынь. Большинство из них здесь транзитом – дальше направляются к границе, но немало и остается.

Об этом говорится в ТСН.

В области в качестве жилья для людей, бегущих от бомбардировок, санатории, гостиницы, церкви и школы.

В классах есть комнаты, где можно разместиться, на ночь переночевать или на более долгий срок.

Чтобы поселить всех желающих – на Волыни круглосуточно работает координационный центр. Там говорят, разметить могут более семи тысяч человек. Хотя ежедневно информация меняется.

Как на Волыни принимают беженцев из других регионов

"Многие люди сейчас даже переоборудовают свои офисы, ставят кровати, где есть душевые кабины, где есть условия для возможного дальнейшего проживания", — отмечает и.о. директора Департамента соцзащиты Волынской областной военной администрации Оксана Гобот.

С питанием, средствами гигиены и одеждой помогают волонтеры. И как бы тяжело не было – эти люди уверены – они обязательно вернутся домой.

Тем временем Польша приняла закон о помощи украинским гражданам, которые бегут от вторжения России. Согласно документу, украинцы смогут легально жить и работать в стране в течение 18 месяцев, также предусмотрена возможность продления этого срока.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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