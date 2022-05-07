В Каховке экс-полицейский переквалифицировался в "народного милиционера" РФ

В Каховке экс-полицейский переквалифицировался в "народного милиционера" РФ

Во временно оккупированной Каховке (Херсонская область) бывший полицейский согласился работать в "народной милиции" военных РФ.

Прокуратура объявила ему о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Херсонская областная прокуратура вынесла подозрение экс-полицейскому Каховского районного отдела милиции. По данным следствия, подозреваемый во время вооруженной агрессии РФ против Украины добровольно согласился занять должность в незаконно созданной оккупационными властями "народной милиции".

Он был назначен на должность так называемого "заместителя начальника отдела общественной безопасности". Досудебное расследование осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции Херсонской области.

Подозреваемому грозит лишение свободы от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что в Херсонской области прокуратура открыла уголовное производство о коллаборационной деятельности жителя Скадовска.

А в Николаевской области задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.

СБУ задержала предателя, который сливал информацию о сбитой в Киеве телебашне

Читайте также: