В Каховке оккупанты сместили городские власти и назначили собственных "руководителей"

В Каховке оккупанты сместили городские власти и назначили собственных "руководителей"

Захватчики назначили "своих людей".

Российские военные сместили власть Каховки и назначили нескольких руководителей-коллаборантов.

Об этом сообщили на странице Каховской городской территориальной общины в Facebook.

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В сообщении говорится, что в помещение Каховского горисполкома вошли несколько десятков вооруженных военных Российской Федерации вместе с некоторыми местными жителями.

Всех работников горисполкома, которые в то время находились на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в общине, не справляются со своими обязанностями.

Военные РФ сообщили, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции — Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" — Гаврилюк Олег.

Работникам горисполкома предложили сотрудничать с назначенными лицами, иначе все будут уволены.

Руководство Каховской городской территориальной громады отказалось от предложенного предложения, говорится в сообщении.

Напомним, 12 марта стало известно, что российские оккупанты готовятся провести "референдум" по объявлению Херсонской области "народной республикой". На это известие среагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты терроризируют местное население. Речь идет о жителях городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка. Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.

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