В Каховке произошла "бавовна", начался мощный пожар

Местные жители сообщают о взрывах и пожаре во временно оккупированной Каховке Херсонской области.

На Херсонщине – неспокойно: жители временно оккупированной Каховки сообщают о взрывах и пожаре.

Предварительно, по данным местных Телеграмм-каналов, сообщается об уничтожении вражеского состава снарядов.

Местные жители отмечают, что пожар возник в районе элеватора. Черный дым заметен даже в других населенных пунктах.

Напомним, на временно захваченной части Херсонской области пытались ликвидировать одного из главных коллаборантов. "Заместитель председателя ВГА" получил ранение, и его доставили в больницу.

В Генштабе ВСУ сообщили, что так называемые власти Олешек и Скадовска "эвакуируются" на территорию временно оккупированного Крыма, потому что боятся наступления ВСУ. Для перевозки коллаборантов враг использует военные грузовые автомобили, с собой позволяет брать только ручной багаж.

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