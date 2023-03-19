В Каховке произошла "бавовна", начался мощный пожар

Местные жители сообщают о взрывах и пожаре во временно оккупированной Каховке Херсонской области.
На Херсонщине – неспокойно: жители временно оккупированной Каховки сообщают о взрывах и пожаре.
Предварительно, по данным местных Телеграмм-каналов, сообщается об уничтожении вражеского состава снарядов.
Местные жители отмечают, что пожар возник в районе элеватора. Черный дым заметен даже в других населенных пунктах.
Напомним, на временно захваченной части Херсонской области пытались ликвидировать одного из главных коллаборантов. "Заместитель председателя ВГА" получил ранение, и его доставили в больницу.
В Генштабе ВСУ сообщили, что так называемые власти Олешек и Скадовска "эвакуируются" на территорию временно оккупированного Крыма, потому что боятся наступления ВСУ. Для перевозки коллаборантов враг использует военные грузовые автомобили, с собой позволяет брать только ручной багаж.
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