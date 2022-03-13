В Каховке пропал журналист, в прокуратуре подозревают оккупантов

В Каховке пропал журналист, в прокуратуре подозревают оккупантов

Мужчина ушел из дома и не вернулся.

В Каховке Херсонской области пропал журналист газеты "Новый день" Олег Батурин. Прокуратура Херсонской области открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом говорится на странице областной прокуратуры Facebook.

По данным следствия, к исчезновению журналиста, вероятно, причастны военнослужащие ВС РФ и лица незаконных военных формирований.

"Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно статей 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, прямо запрещающие нападения на гражданское население и гражданские объекты", – говорится в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств уголовного правонарушения.

Известно, что примерно в 16:00 в субботу Олегу позвонил по телефону знакомый и предложил встретиться возле автостанции, которая находится недалеко от дома журналиста. Около 16:30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут, но не вернулся. По сообщению в местных чатах, около 16:50 возле автостанции заметили российских военных. Олег Батурин работает журналистом газеты "Новый день".

Ранее стало известно, что в Новой Каховке пропал активист. Мужчина не выходит на связь со вчерашнего дня.

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