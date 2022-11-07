В Каховке украинские военные ударили по базе оккупантов: враг скрывает значительные потери

В Каховке ВСУ нанесли удар по зданию базирования подразделения оккупантов из 200 россиян

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Каховке, нанесен существенный урон.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Последствия враг тщательно скрывает, в городе усилен административный и полицейский режим и давление на местное население.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработаны два результативных вылета. Поражены районы сосредоточения сил и средств противника в нескольких населённых пунктах.

Ориентировочные потери противника в течение боевого дня – 14 россиян, три единицы автобронетехники, пункт управления БпЛА, а также три склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах. Остальные результаты поражения доразведываются.

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В Бериславе местные требуют принудительной эвакуации до 10 ноября. Оккупанты вновь шантажируют техногенной катастрофой возможного разрушения Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС.

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