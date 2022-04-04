В Каховке во время мирного митинга оккупанты похитили местную жительницу

В Каховке во время мирного митинга оккупанты похитили местную жительницу

Женщина не выходит на связь.

В Каховке во время мирного митинга российские военные похитили местную жительницу Елену Бубнову.

Об этом говорится на странице Каховской городской территориальной общины в Facebook.

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В настоящее время местонахождение девушки неизвестно.

Напомним, 3 апреля военные РФ открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на мирный митинг.

Российские военные сместили власть Каховки и назначили нескольких руководителей-коллаборантов.

Военные РФ сообщили, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции — Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" — Гаврилюк Олег.

Работникам горисполкома предложили сотрудничать с назначенными лицами, иначе все будут уволены.

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