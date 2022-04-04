В Каховке во время мирного митинга оккупанты похитили местную жительницу

Женщина не выходит на связь.
В Каховке во время мирного митинга российские военные похитили местную жительницу Елену Бубнову.
Об этом говорится на странице Каховской городской территориальной общины в Facebook.
В настоящее время местонахождение девушки неизвестно.
Напомним, 3 апреля военные РФ открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на мирный митинг.
Российские военные сместили власть Каховки и назначили нескольких руководителей-коллаборантов.
Военные РФ сообщили, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции — Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" — Гаврилюк Олег.
Работникам горисполкома предложили сотрудничать с назначенными лицами, иначе все будут уволены.
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