Генеральное командование ВСУ подтверждает поражение противника за предыдущие дни в Херсонской области. Так, в населенном пункте Каховка нанесен удар по зданию, где находилось до 200 военнослужащих противника.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ за 6 октября.

"В городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия. В районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники. Потери противника уточняются", — отмечает в Генштабе.

Добавим, что солдаты российской армии активно имитируют эвакуацию на левый берег Днепра в Херсонской области.

В общей сложности ВСУ уволили более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

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