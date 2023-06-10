В Каховском водохранилище снижается уровень воды: ожидается следующий более сложный этап

Из Каховского водохранилища потеряно более трети воды, которую накопили благодаря весеннему половодью. По состоянию на 06:00 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 10,55 м. Что почти на 1,2 м ниже предыдущих суток.

Об этом сообщают в "Укргидроэнерго".

Гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Также станции продолжают аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. Это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пробелов.

"По достижении критического уровня воды и эвакуации населения, ожидается следующий более сложный этап, а именно – устранение последствий катастрофы. Для этого в большом количестве необходимы насосы для откачки воды. В настоящее время Укргидроэнерго в связи с Херсонской ОВА относительно приобретения именно таких насосов. А также помощи с топливом", — говорится в сообщении.

Подрыв Каховской ГЭС

После подрыва кафирами Каховской ГЭС энергетики в очередной раз обратили внимание на опасность, существующую для Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, на затопленных в результате теракта россиян на Каховской ГЭС территориях могут возникнуть различные болезни, связанные с ограниченным доступом к чистой воде – гепатит А, сальмонеллезы, шигеллезы, ботулизм, острые кишечные инфекции, среди которых и холера.

Между тем в Международном агентстве по атомной энергии заявляют, что в результате подрыва Каховской ГЭС опасности для Запорожской АЭС нет.

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