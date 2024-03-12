В какие еще страны может вторгнуться Путин: Зеленский дал ответ

Владимир Зеленский убежден, что Путину не нужно уничтожать то или иное государство мира, для переговоров достаточно его дестабилизировать и занять какую-то его часть.

Глава страны-агрессорки Путин вряд ли будет использовать ядерное оружие по другим государствам мира. Но то, что он может вторгнуться в эти страны, в это можно поверить.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde, отвечая на вопрос, может ли Путин применить ядерное оружие.

"Я думаю, человек, который так любит жизнь и угрожает ядерным оружием – это просто риторика его, что касается других государств. Потому что другие государства, например Франция, тоже ядерные. Поэтому это очень несерьезно – угрожать ядерным оружием стране, которая является ядерным государством, или странам в НАТО, которые защищены ядерными государствами. Поэтому в использовании ядерного оружия по другим государствам мира я не очень верю. А то, что он может вторгнуться – да. То, что может сделать сухопутную операцию – я уверен, да", – сказал украинский президент.

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Зеленский подчеркнул, что Путин понимает, что в ответ на его вторжение на территорию любого натовского государства – на это не будет последовательного ядерного удара. "Потому что любой ядерный удар со стороны любого государства по другому государству, имеющему ядерный потенциал, ядерное оружие – это, безусловно, ядерная война. Я в это не верю", – пояснил он.

Сухопутная операция Путина, по мнению Владимира Зеленского, может касаться балтийских государств, если это НАТО. Может быть Молдова.

"Я уверен, что он (Путин – ред.) будет дестабилизировать Казахстан для того, чтобы иметь диалог с Китаем. Его планы ясны – много дестабилизационных точек в мире. Чем больше, тем больше его переговорная позиция. Вот что делает Путин. Тактика его ясна. Ему не нужно уничтожить то или иное государство мира, для переговоров достаточно его дестабилизировать и занять какую-то часть этого государства", — подытожил президент Украины.

Наши дети умирают только потому, что у нас общая граница с Российской Федерацией. Мы первые, кто принял это сражение. Мы просто первые, но мы не единственные. Интервью французским медиа BFM TV и Le Monde. О ситуации на фронте, в частности, уничтожении большого количества российской авиации и наших действиях в Черном море, о весомой поддержке со стороны Франции и означающей пауза для Украины на этом этапе войны, о дестабилизационных мерах Путина в мире, позиции Украины по участию российских спортсменов в Олимпийских. играх, которые пройдут во Франции, и важную для нас поддержку со стороны США и лидеров Европы. —— У нас ребята, держащиеся только потому, что будут работать в пределах с российской федерацией. Мы были впервые на эту битву, но не в одиночку. Обсуждение с франко-медиа BFM TV и Le Monde o situation at the front, including destruction of large number of Russian aircraft and our actions in Black Sea, significant support from France, what a pause would mean for Ukraine at the stage War, Putin's destabilizing efforts around the world, Ukraine's stance on issue of Russian athletes competition in upcoming Olympic Games in France, and support from US and European leaders. Опубликовано Владимиром Зеленским Вторник, 12 марта 2024 г.

Напомним, Зеленский назвал первую цель Путина в войне против Украины – это ее уничтожение.

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