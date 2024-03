В какие еще страны может вторгнуться Путин: Зеленский дал ответ

Наши дети умирают только потому, что у нас общая граница с Российской Федерацией. Мы первые, кто принял это сражение. Мы просто первые, но мы не единственные. Интервью французским медиа BFM TV и Le Monde. О ситуации на фронте, в частности, уничтожении большого количества российской авиации и наших действиях в Черном море, о весомой поддержке со стороны Франции и означающей пауза для Украины на этом этапе войны, о дестабилизационных мерах Путина в мире, позиции Украины по участию российских спортсменов в Олимпийских. играх, которые пройдут во Франции, и важную для нас поддержку со стороны США и лидеров Европы. —— У нас ребята, держащиеся только потому, что будут работать в пределах с российской федерацией. Мы были впервые на эту битву, но не в одиночку. Обсуждение с франко-медиа BFM TV и Le Monde o situation at the front, including destruction of large number of Russian aircraft and our actions in Black Sea, significant support from France, what a pause would mean for Ukraine at the stage War, Putin's destabilizing efforts around the world, Ukraine's stance on issue of Russian athletes competition in upcoming Olympic Games in France, and support from US and European leaders.