В какие объекты российские оккупанты пытаются попасть во время массированных атак: объяснил эксперт

Российские оккупанты утром 8 декабря запустили ракеты на объекты инфраструктуры. Массированная атака связана с тем, что изменилась погода – пришли холода, на которые рассчитывали захватчики.

Об этом в эфире телеканала "1+1" рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Мы увидели 15 ракет, большинство которых наши Воздушные силы сбили, а те, что не сбили, они как раз были направлены на объекты инфраструктуры... Мы видим морозы... то есть стала та же критическая погода, критическая нехватка электроэнергии, потому что был удар по ТЭЦ в прифронтовой зоне... Я более чем уверен, что мы увидим даже более массированные удары по нашей инфраструктуре", — подчеркнул Павел Нарожный.

Он также добавил, что кроме 900 крылатых ракет, у окупантов есть и "шахеды".

"У них есть и ракеты С-300, С-400, которые они также могут использовать для ударов по нашей инфраструктуре... Да, массированные удары будут", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что во время одной воздушной атаки россияне способны запускать максимум 100-120 ракет.

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