В каких областях больше всего уклонистов и скольких уже доставили в ТЦК — данные Нацполиции

В каких регионах мужчины больше уклоняются от мобилизации.

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который, в частности, усиливает ответственность за уклонение от призыва. В Нацполиции рассказали, в каких областях обнаружили больше всего уклонистов. Так, руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) передали в полицию информацию о 94,5 тысячах уклоняющихся от явки в ТЦК. Из них 20 031 были найдены полицией и доставлены в военкоматы.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Днепропетровская область

За четыре месяца 2024 года в подразделения полиции региона поступило 38 282 обращения из территориальных центров комплектации и социальной поддержки с данными уклоняющихся от службы украинцев. Из них уже найдены и доставлены в ТЦК 5511 человек.

Черниговская область

В Главное управление Нацполиции в Черниговской области поступило 9115 обращений ТЦК для установления места нахождения и доставки лиц, уклоняющихся от военной службы во время мобилизации. Из них 1429 человек были найдены и доставлены в территориальные центры.

Харьковская область

На Харьковщине в полицию поступила информация о 4664 уклонистах. Было установлено и доставлено 1954 человека в районные территориальные центры комплектации и социальной поддержки.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области в 2024 году полиция зарегистрировала 2328 обращений от ТЦК, уже найдены и доставлены в военкоматы 1814 человек.

Житомирская область

В ГУНП в Житомирской области сообщили, что по состоянию на конец апреля 2024 года в полицию передали данные о 8289 уклоняющихся от мобилизации жителях региона. Как рассказал начальник управления превентивной деятельности ГУНП Олег Бродский, 2452 из них уже найдены правоохранителями и доставлены в ТЦК.

Полтавская область

В Полтавской области в полицию поступило обращение относительно 7433 уклоняющихся, из них найдены и доставлены в ТЦК 2591.

Ровенская область

Правоохранители Ровенской области сообщили о 9832 уклонистах, 1828 из которых удалось разыскать и доставить в военкоматы.

Винницкая область

В Винницкой области разыскивают 7288 жителей региона, которые уклоняются от мобилизации. Правоохранители уже нашли 2325 человек.

Кировоградская область

В Кировоградской области полиция зарегистрировала 5955 обращений ТЦК об уклонении от призыва и мобилизации. А вот сколько уклонистов правоохранители в результате нашли и доставили в ТЦК, заместитель начальника ГУНП Александр Сагаль не сообщил, поскольку отдельный учет сведений о таких лицах полицейскими не ведется.

Хмельницкая область

В полицию Хмельницкой области поступило 1085 обращений. Сколько из них стражам порядка удалось найти, в этом ГУНП также не сообщается.

В полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской и Черкасской областей отказались предоставить данные об уклонистах.

Заместитель начальника ГУНП в Черновицкой области Святослав Кишлар в ответе на информационный запрос вообще сообщил, что подразделения ГУНП не ведут учет лиц, уклоняющихся от явки в ТЦК или прохождение военной службы во время мобилизации.

Одесская область

ГУНП в Одесской области посоветовало журналистам обратиться с запросами в территориальные подразделения.

Районное управление полиции города Подольска отчиталось о 255 обращениях от ТЦК и что 127 уклонистов правоохранители уже разыскали.

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Главные управления Нацполиции Сумской, Киевской, Закарпатской и Львовской областей не ответили на запрос СМИ. Правоохранители Запорожской области пообещали предоставить информацию в ближайшее время.

Так, на сегодняшний день уже есть данные, что военными передали полиции информацию о 94 526 уклонистах. Из них 20 031 были найдены полицией и доставлены в ТЦК.

Напомним, мужчины должны получить "метку" в военном билете – что это за штрихкод и почему без него будут проблемы.

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