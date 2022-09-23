В каких случаях мужчинам с инвалидностью могут отказать в выезде за границу: разъяснение ГНСУ

Перед тем как выезжать за границу украинцам с инвалидностью нужно проверить два важных пункта, из-за которых их могут не выпустить из Украины.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что лиц с инвалидностью не выпустят за границу Украины, если документы, подтверждающие инвалидность, были получены за границей.

Выехать за границу лица с инвалидностью могут при наличии одного из документов:

справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о);

удостоверения, подтверждающего соответствующий статус;

пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», в которых указана группа и причина инвалидности,

справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Лица, обладающие третьей группой инвалидности, могут мобилизоваться на военную службу по собственному желанию. Поэтому, если такие лица становятся военнослужащими, они не подлежат выезду за границу на общих основаниях выезда подлежащих мобилизации мужчин, об этом также нужно помнить.

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