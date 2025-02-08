В каких случаях пилота дрона могут перевести в пехоту: ответил командующий Сил беспилотных систем

Сухаревский откровенно прокомментировал, могут ли дронщика перевести в пехоту.
Профессиональные пилоты дронов сейчас крайне необходимы армии, ведь использование беспилотников на фронте постоянно увеличивается.
Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью ютуб-каналу PRESSING.
По его словам, если раньше россияне "охотились" на фронте на снайпера или артиллериста, то сейчас – на пилота.
"Я за полгода сделал замкнутый цикл сохранения персонала. Мои специалисты, мои рекрутеры за руку проводят от ВЛК до базовой военной подготовки и дальше. Мы в ручном режиме распределяем людей по подразделениям. Даже людей с физическими недостатками привлекаем. Потому что мобилизация сорвана. Потому что где взять людей. Есть даже женское подразделение Сил беспилотных систем", – говорит Сухаревский.
Командующий Сил беспилотных систем откровенно прокомментировал, могут ли дронщика перевести в пехоту.
"Перевод из дронщика в пехоту: буду откровенным, если ты плохой дронщик, если ты не хочешь учиться и развиваться – тебе путь все равно в пехоту. Шанс мы тогда дадим. Но нужно оправдывать доверие. Нет – в пехоту. Но сейчас это единичные случаи", – сказал он.
Напомним, в конце января, несмотря на указ президента Зеленского о запрете перевода медиков на боевые должности, в Украине снова разразился скандал из-за "опехочевания" служащих в армии медработников.
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