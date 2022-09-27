В каких случаях Украина может уничтожать тактическое ядерное оружие России – объяснение эксперта

Эксперт также предупредил об опасности последствий уничтожения бомбы.
Хотя и не во всех случаях, но Украина может уничтожать тактическое ядерное оружие России, пока оно не поразило цель.
Об этом в эфире Радио НВ рассказал директор Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.
"Если будут применять артиллерийские снаряды, а такая возможность есть, то фактически невозможно (их уничтожать – ред.) в наших условиях. Если говорить о "Калибрах" и "Искандерах", которые и являются основными носителями тактического ядерного оружия, то, конечно, сбить можно. Единственное – может быть опасность грязной бомбы, когда обломки от уничтожения ядерной боеголовки будут просто распространены по большой территории", — отметил он.
Также эксперт назвал, что нужно Украине для уничтожения тактического ядерного оружия над территорией России.
"Для этого нам нужны системы ПРО (противоракетной обороны – ред.) большой дальности и самолеты дальнего радиолокационного определения, которые будут засекать эти пуски в 1000 км, например, от границы", – пояснил Самусь.
Напомним, в Госдепе США отреагировали на ядерные угрозы Путина.
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