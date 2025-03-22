В каких условиях находятся российские военнопленные: Лубинец ответил

Украина обеспечивает все необходимые условия для содержания российских военнопленных, и сами пленники не высказывают никаких жалоб.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, при обмене сотрудники Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека имели возможность лично пообщаться с российскими военными. Все они подтвердили, что получают необходимую медицинскую помощь, могут писать и получать письма от родных, а также их посещают представители Международного комитета Красного Креста.

"Раз в три месяца их постоянно навещают работники МККК. Также пленные имели возможность получать и передавать письма родственникам, им предоставлялась вся необходимая медицинская помощь", — отметил Лубинец.

Один из российских военных даже подтвердил качество медицинских услуг, заявив: "Вылечили, нормально. На ноги поставили".

Омбудсмен подчеркнул, что Украина соблюдает все международные нормы обращения с военнопленными, в частности Женевских конвенций.

"Мы демонстрируем должное отношение к пленникам в соответствии с международными стандартами. Ожидаем, что Россия также обеспечит достойные условия для украинских военнопленных и допустит к ним представителей МККК!" – подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Напомним, на одном из самых горячих направлений украинские воины из спецподразделения "Красная Калина" провели тщательно спланированную операцию, в результате которой взяли в плен пятерых российских оккупантов.

Читайте также: