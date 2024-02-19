В каком году закончится война в Украине: известная провидица сделала предсказание

Процесс завершения войны в Украине уже запущен. Весной и летом 2024 года ряд стран столкнутся с трудностями, в том числе и Украина.

Об этом рассказала известная провидица Исита Гайя.

По ее словам, активные боевые действия именно в Украине закончатся, потому что они перейдут на территории других стран.

"Весной и летом 2024 года все страны мира будут ожидать сложные испытания — большие изменения коснутся и Украины. Однако массированные обстрелы и боевые действия закончатся, потому что эти процессы перейдут на другие территории", — сказала она.

2024 год провидица назвала годом перерождения, а дальше начнется новая жизнь, потому что Украина перейдет в новую эру своей истории.

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