В каком случае бронирование не поможет мужчине освободиться от службы в армии: ответ адвокатки

Бронирование касается только военнообязанных, подчеркнула адвокат.
Адвокат Виктория Кравченко объяснила, что бронирование работников касается только военнообязанных, а не военнослужащих.
Об этом Кравченко рассказала на своем-ютуб канале.
"Бронирование касается только военнообязанных и является для них основанием для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. В свою очередь, увольнение с военной службы касается военнослужащих, то есть лиц, проходящих военную службу", — отмечает адвокат.
То есть, если мужчина забронирован, когда он еще военнообязан, он сможет отказаться от службы, а если муж уже служит, то освободиться от отсрочки на основании его бронирования он уже не может.
Напомним, ранее адвокат Андрей Межирицкий ответил, может ли работодатель уволить работника, у которого нет военного билета.
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