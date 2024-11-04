В каком случае мобилизуют еще 500 тысяч украинцев: ответ нардепа

Также следует обращать внимание и на возраст мобилизованных, и на их состояние здоровья.

Если война продлится в Украине еще два-три года, нужно будет мобилизовать по 150 тысяч человек в год.

Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Новости.LIVE.

По его словам, Офис президента разрабатывает внутренний "план победы". К продолжению полномасштабной войны следует подготовиться, в том числе и с точки зрения процессов мобилизации.

"Если прогнозировать, что война будет продолжаться еще 2-3 года, то нам нужно мобилизовать по 150 тысяч в год", – сказал Горбенко.

Он отметил, что летом темпы мобилизации достигали примерно 20 тысяч человек в месяц, но в сентябре произошла "большая просадка".

Напомним:

Украинские власти продлили до начала февраля 2025 года сроки общей мобилизации и заявили, что планируют призвать на военную службу еще 160 тысяч мужчин в этот период.

О конкретных цифрах набора сообщил 29 октября Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко, выступая в Верховной Раде. Парламент в тот день продлил действие военного положения и общей мобилизации с 10 ноября еще на 90 дней – до начала февраля 2025 года.

По словам секретаря СНБО, по состоянию на данный момент мобилизовано было 1 млн 50 тысяч граждан. В следующие три месяца планируется призвать еще более 160 тысяч.

"Указанное обеспечит доукомплектование воинских частей до 85%", – сообщил Литвиненко.

В мае вступил в силу новый закон о мобилизации, который имел целью ускорить процесс привлечения украинцев в армию и значительно увеличить количество новобранцев.

В начале октября британское издание The Times сообщило, что Украина планирует до конца года мобилизовать 200 тысяч граждан. Однако эти планы якобы трудно выполнить из-за ряда обстоятельств.

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